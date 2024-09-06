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У Миколаєві вже 1140 хворих на COVID-19

У Миколаєві з початку серпня почала зростати захворюваність на COVID-19. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві з початку серпня почала зростати захворюваність на COVID-19. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві з початку серпня почала зростати захворюваність на COVID-19. Наразі у місті зареєстровано 1140 випадків захворюваності на вірус, дві літні жінки померли.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

В управлінні охорони здоров'я міста зазначили, що наразі вакцина проти вірусу COVID-19 є в наявності в кожній лікарні Миколаєва. Для отримання щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за направленням.

«З початку серпня почала зростати захворюваність на ковід, а з середини серпня ми почали фіксувати масові випадки. У місті зареєстровано 1140 випадків захворюваності на коронавірус. З них 128 осіб госпіталізовано, це трохи більше 10%. Також, на жаль, маємо два летальних випадки: дві жінки похилого віку, які жодного разу не були щеплені», — розповідає провідна спеціалістка управління охорони здоров'я міськради Олена Попова.

Раніше повідомлялося, що за три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

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