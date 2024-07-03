З початку вторгнення з Миколаїщини переїхали вже майже 700 підприємств, архівне фото «НикВести»

З початку повномасштабного вторгнення з території Миколаївської області у більш безпечні регіони переїхали 680 підприємств. Ще 800 були знищені, пошкоджені або повністю припинили діяльність.

Про це в інтервʼю hromadske розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами очільника області, загалом по регіону наразі працює 30% бізнесу — падіння чисельності склало утричі. Краща ситуація спостерігається у фермерстві.

— Працює приблизно 30% бізнесу. Але дивіться: це середня температура по палаті. Якщо брати фермерів, то вони працюють на 86%. Якщо казати про портову інфраструктуру — то це 0%, — сказав Віталій Кім.

Він також підкреслив, що локально, але підприємці реалізують в області великі проєкти, супровідом яких голова ОВА займається особисто. Проте це не дає поштовх масовій роботі бізнесу, адже для цього підприємці мають працювати у безпечних умовах.

Станом на 2024 рік з регіону вже переїхали працювати 680 підприємств. Віталій Кім каже, що сподівається на підтримку від влади для покриття збитків.

— З Миколаївської області виїхали 680 підприємств у безпечніші регіони. Ще 800 — не працюють, пошкоджені чи зруйновані. Для Миколаєва це дуже велика цифра. Сподіваюся на підтримку держави, на виділення коштів, на покриття збитків щодо релокації, — сказав він.

Які з миколаївських підприємств відновили свою діяльність за час війни?

Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів на території Миколаївської області підприємці почали частково відновлювати діяльність свого бізнесу.

Зокрема станом на травень 2023 року було відновлено роботу чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.

Відновлення пошкоджених війною потужностей компаній відбувається за їх власний рахунок, про що раніше розповів Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА казав також, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.

Серед тих, хто фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення — Миколаївський глиноземний завод.

Корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.