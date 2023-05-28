Великі підприємства Миколаївської області, які нещодавно знову почали працювати, відновлюють пошкоджені війною потужності за власний рахунок.

Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, пишуть «НикВести».

Зокрема, мова йшла про Agrofusion, PepsiCo та «Янтар».

— Ці підприємства за свій рахунок зараз відновлюються, хоч і долучені до програми допомоги, — сказав Віталій Кім.

Він також додав, що планується відновлення роботи ряду середніх і малих підприємств, однак яких конкретно він не назвав.

Нагадаємо, на території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.