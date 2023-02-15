Крупные предприятия Николаевской области возобновляют свое производство. В частности, на территории области возобновят свою работу два комплекса компании PepsiСo по производству чипсов, соков и напитков.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью « Фабрике новостей ».

Как известно, после полномасштабного вторжения и во время обстрелов города российскими войсками производственные мощности компании PepsiСo получили существенные повреждения.

— Два завода компании, которые находятся в Николаевской области и производили до войны соки, напитки и снеки, до сих пор не работают из-за необходимости проведения восстановительных работ и высоких рисков безопасности для сотрудников, — рассказала в декабре в интервью НВ руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo в Украине Алина Матковская.

По словам главы Николаевской ОВА, кроме компании PepsiСo свою работу планируют возобновить еще несколько крупных предприятий области.

— К примеру, компания PepsiСo сейчас возобновляет производство на своем заводе. Еще несколько крупных предприятий пытаются это делать, – сказал он.

Виталий Ким отметил, что тяжелее всего процесс возобновления работы проходит именно для аграрных предприятий, из-за большого количества заминированных территорий. По его словам, 12 крупнейших агропредприятий Николаевщины были уничтожены. Потому они перенесли свои мощности на безопасные территории и пока не готовы вернуться.

— Есть некоторые условия, что они не могут преодолеть. Например, они готовы развернуть свое предприятие, но их поля заминированы или остатков взрывных настолько, что туда страшно подходить. То есть, они могут, но нет условий – это первое. Во-вторых, это то, что 12 крупнейших агропредприятий у нас уничтожены. Некоторые предприятия занимались релокацией, они перенесли свои мощности, потратили на это время, например три месяца и деньги. Им трудно сейчас так быстро вернуться сюда, они ждут, когда здесь будет безопаснее, в первую очередь из-за разминирования. То есть, с точки зрения обстрелов сейчас все намного лучше и никто не переживает, но с точки зрения разминирования территорий все еще очень опасно и плохо, – резюмировал Виталий Ким.

Напомним, что в Николаевской области также разрушения подверглись трем заводам компании «Agrofusion», которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, подверглись разрушениям. Директор компании «Agrofusion» Сергей Сипко сообщил, что два завода компании «Agrofusion», потерпевшие значительные разрушения с начала полномасштабного вторжения, могут возобновить свою работу на полную мощность уже в августе этого года.