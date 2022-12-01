При содействии компании PepsiCo в Украине, Николаевский областной центр онкологии получил современную систему очистки воды.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Оборудование запустили несколько дней назад, в больнице уже успели оценить по достоинству воду — теперь качественная вода доступна не только для технических нужд, но и из каждого крана в больнице течет питьевая вода, которую можно употреблять.

Главный врач онкодиспансера Дмитрий Лагочев рассказал, что суточная потребность больницы в воде составляет 8 - 10 тонн. После того, как в результате обстрелов был поврежден водопровод «Днепр — Николаев», больница, как и город Николаев, осталась без централизованной питьевой воды. Одно время больницы с водой помогали волонтеры из Одессы, затем благотворительный фонд. В заведение привозили от двух до 4 кубометров воды по несколько раз в неделю, рассказывает Дмитрий Лагочев. Теперь больница не только полностью покрыла свои потребности в питьевой воде, но и может делиться с находящимися поблизости другими медучреждениями или организовать пункт выдачи питьевой воды для горожан.

— Начиная с апреля, когда в Николаеве и Николаевской области вдруг совсем не стало воды, нам нужно было исходить из ситуации, как она сложилась. Во-первых, это люди, которые захотели нам добровольно помочь, это одесситы, которые привозили нам первые месяцы очищенную питьевую воду, далее благотворительные организации подключились, доставляли 2 - 3 раза в неделю по 2, иногда 4 куба питьевой воды, которую мы использовали в своих целях. В дальнейшем так случилось, что мы нашли компанию, которая откликнулась на нашу просьбу, это принявшая компания PepsiCo посмотрели, что у нас есть скважина, что она в рабочем состоянии. Мы вместе сделали этот проект, вместе ввели в эксплуатацию и будем обслуживать вместе. Благодаря скважине мы получаем нашу суточную потребность - 8-10 тонн воды ежедневно. Но можем и больше, до 40 тонн воды в сутки, если это нуждается. Мало того, мы можем делиться этой водой, мы можем поставлять ее больницам, которые нуждаются в этом. К примеру, через дорогу у нас находится областная офтальмологическая больница, которая также знает, что такое проблема с питьевой водой. Поэтому делиться мы будем также с другими заведениями, – рассказал Дмитрий Лагочев.

По словам руководителя проекта, представителя компании PepsiCo в Украине Валерия Жукова, компания оказывает систематическую помощь, в том числе и больничным учреждениям, устанавливая соответствующие установки по очистке воды. Всего в Украине уже действует 50 таких систем.

— PepsiCo в Украине сделала эту инвестицию, чтобы со своей стороны способствовать решению вопроса чистой питьевой воды для горожан. Мы выбрали этот объект, потому что это действительно большая потребность в больнице и людям. Эта инвестиция была одобрена руководством компании и реализована нами. Это не первая установка, которую мы производим в нашей области. Всего по Украине около 50 установок. Но сейчас другое время. Одно дело – это установка, которая работает на днепровской воде, и другое дело совсем – на той воде, о качестве которой вы услышали. Это наш посильный вклад, будем продолжать благотворительную помощь, - отметил Валерий Жуков.

Денис Молчанов, представитель компании «Экософт», которая занималась установкой оборудования, рассказал подробнее о технических особенностях системы очистки воды, которая сейчас находится в больнице.

— Воду из скважины с таким химическим составом можно довести до норм питьевой воды только системами обратного осмоса. Поэтому мы подобрали такую систему, которая будет хорошо работать с запасом производительности для того, чтобы можно было не только потребности больницы удовлетворить, но и при необходимости организовать выдачу населению, – сказал Денис Молчанов.

Фоторепортаж

Валерий Жуков

Дмитрий Лагочев и Валерий Жуков

Дмитрий Лагочев

Дмитрий Лагочев

Валерий Жуков

Валерий Жуков

Денис Молчанов

Денис Молчанов и Дмитрий Лагочев

Денис Молчанов

Валерий Жуков

Денис Молчанов

Дмитрий Лагочев

Дмитрий Лагочев

Дмитрий Лагочев, Денис Молчанов и Валерий Жуков

Фото: Екатерина Среда