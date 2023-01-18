Два завода компании «Agrofusion», потерпевшие значительные разрушения с начала полномасштабного вторжения, могут возобновить свою работу на полную мощность уже в августе этого года.

Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко в комментарии «НикВести».

Сергей Сыпко рассказал, что в компании еще не подсчитали убытки, которые получили заводы в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области. Территории заводов недавно разминировали, сейчас технические специалисты работают над оценкой ущерба нанесенного российской агрессией.

— Заводы разрушены, один из заводов в селе Шевченково (Витовский район Николаевской области – прим.) частично разрушен и требует ремонта. Мы сейчас сделаем ремонт и восстановим завод и к августу он будет работать на полную мощность. Второй завод находится в Снегиревке, там стояли орки (русские войска – прим.) они наделали там очень много дел. У нас было два производства: первый завод по производству пасты, а второй завод по изготовлению томатного порошка. Завод по изготовлению порошка считался лучшим в Европе. Эти заводы расколотили, масштабы повреждений мы еще не до конца оценили. Сейчас начали работать технические специалисты, нас только разминировали на прошлой неделе, – сказал он.

Сергей Сыпко рассказал, что сейчас один из заводов компании «Agrofusion», расположенный на территории Херсонской области, находится в оккупации. За это время с завода похитили продукцию на 60 миллионов евро.

— Еще один завод, расположенный в Голой Пристани (Херсонская область – прим.), сейчас находится в оккупации. Там были остатки продукции в феврале, продукции было 60 миллионов евро. Все это было разворовано. Денег нужно будет много, человеческих усилий очень много. Я думаю, что в августе мы запустим два завода в Николаевской области, – резюмировал Сергей Сыпко.

Холдинг Agrofusion создан бывшим генеральным директором компании Сандора Сергеем Сыпко после продажи компании PepsiCO. Группа компаний Agrofusion производит томатную пасту ТМ «Инагро». Компания является сертифицированным поставщиком для таких предприятий: HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Mars Foods и т.д.

Как до войны выглядел Северный завод в селе Шевченково Как до войны выглядит Восточный завод в Снигиревке