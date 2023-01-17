С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области были разрушены три завода компании «Agrofusion».
Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».
Сергей Сыпко рассказал, что заводы, которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились.
— В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом (Витовском – прим.) районе Николаевской области и в Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали, - добавил Сергей Сыпко.
Директор компании «Agrofusion» уверяет, что работу заводов со временем возобновят.
— Заводы будут функционировать точно. Мы наметили несколько программ по взаимодействию федерации работодателей с федерацией работодателей Дании. Первый шаг мы уже сделали: в Николаев направили дизель-генератор, он не новый, но мы его отремонтировали и поставим на следующей неделе в госпитале Снигиревки, – рассказал он в комментарии «НикВести».
Сергей Сыпко подчеркнул, что в 2021 году компания Agrofusion заплатила 450 миллионов гривен налога, а за 2022 год всего 90 миллионов гривен поступило в бюджет.
— Из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек. Одна из важных задач, которая стоит перед нами – восстановление индустрии, нужны рабочие места налоги и товары, которые мы будем поставлять в Европу, - прокомментировал Сергей Сыпко.
Холдинг Agrofusion создан бывшим генеральным директором компании Сандора Сергеем Сыпко после продажи компании PepsiCO. Группа компаний Agrofusion производит томатную пасту ТМ «Инагро». Компания является сертифицированным поставщиком для таких предприятий: HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Mars Foods и т.д.
Напомним, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.
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С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области были разрушены три завода компании «Agrofusion».
Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».
Сергей Сыпко рассказал, что заводы, которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились.
— В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом (Витовском – прим.) районе Николаевской области и в Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали, - добавил Сергей Сыпко.
Директор компании «Agrofusion» уверяет, что работу заводов со временем возобновят.
— Заводы будут функционировать точно. Мы наметили несколько программ по взаимодействию федерации работодателей с федерацией работодателей Дании. Первый шаг мы уже сделали: в Николаев направили дизель-генератор, он не новый, но мы его отремонтировали и поставим на следующей неделе в госпитале Снигиревки, – рассказал он в комментарии «НикВести».
Сергей Сыпко подчеркнул, что в 2021 году компания Agrofusion заплатила 450 миллионов гривен налога, а за 2022 год всего 90 миллионов гривен поступило в бюджет.
— Из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек. Одна из важных задач, которая стоит перед нами – восстановление индустрии, нужны рабочие места налоги и товары, которые мы будем поставлять в Европу, - прокомментировал Сергей Сыпко.
Холдинг Agrofusion создан бывшим генеральным директором компании Сандора Сергеем Сыпко после продажи компании PepsiCO. Группа компаний Agrofusion производит томатную пасту ТМ «Инагро». Компания является сертифицированным поставщиком для таких предприятий: HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Mars Foods и т.д.
Напомним, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.