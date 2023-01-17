С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области были разрушены три завода компании «Agrofusion».

Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».

Сергей Сыпко, гендиректор компании «Agrofusion»

Сергей Сыпко рассказал, что заводы, которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились.



— В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом (Витовском – прим.) районе Николаевской области и в Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали, - добавил Сергей Сыпко.

Директор компании «Agrofusion» уверяет, что работу заводов со временем возобновят.

— Заводы будут функционировать точно. Мы наметили несколько программ по взаимодействию федерации работодателей с федерацией работодателей Дании. Первый шаг мы уже сделали: в Николаев направили дизель-генератор, он не новый, но мы его отремонтировали и поставим на следующей неделе в госпитале Снигиревки, – рассказал он в комментарии «НикВести».

Сергей Сыпко подчеркнул, что в 2021 году компания Agrofusion заплатила 450 миллионов гривен налога, а за 2022 год всего 90 миллионов гривен поступило в бюджет.

— Из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек. Одна из важных задач, которая стоит перед нами – восстановление индустрии, нужны рабочие места налоги и товары, которые мы будем поставлять в Европу, - прокомментировал Сергей Сыпко.