Площа біля МГЗ, куди прилетів російський боєприпас

Зараз на Миколаївському глиноземному заводі (МГЗ), який на початку повномасштабної війни в України у березні 2022 року зупинив виробництво, з п’яти тисяч співробітників залишилось 400.

Про це йдеться у статті «У пастці стагнації: які шанси у Миколаївського глиноземного заводу після націоналізації» онлайн-медіа «НикВести».

Основна задача робітників підприємства — це обслуговування двох шламосховищ площею близько 400 гектарів та збереження майна підприємства, розказав у коментарі «НикВести» виконуючий обов’язки гендиректора МГЗ Олексій Медвідь.

— Ці 400 спеціалістів слідкують за збереженням самого підприємства, обладнання та двома шламовими полями. Це єдина дільниця, яка у нас, по суті, функціонує на підприємстві. Шлам залишився, він туди не надходить, але зберігається. Треба слідкувати за дамбами, - розказав Олексій Медвідь.

Олексій Медвідь — тимчасовий очільник Миколаївського глиноземного заводу, фото НикВести

Підприємство не отримує допомогу від держави, а усі фінансові потреби (наприклад виплата зарплат працівника) вирішує за рахунок власних заощаджень.

— З 80% співробітників ми призупинили трудові відносини. Не звільнили, але призупинили. Хто виявив бажання — ті працюють. Ми залишили спеціалістів по дільницях, підрозділах, які знають технологію, обладнання. Щоб вони могли навчати людей та запускати завод в майбутньому, - розказав Олексій Медвідь.

Три місяці тому завершилася націоналізація Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Завод, який є найбільшим об'єктом націоналізації в Україні, зараз під управлінням Фонду державного майна України (ФДМУ), однак у реєстрі досі генеральним директором значиться російський менеджер Віктор Кожевніков.

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.