На території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Як відомо, про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.

«На Снігурівщина відновлюється завод Agrofusion. Було і виїзне засідання Юлії Свириденко щодо цього питання. Після цього все прискорилось, розмінували поля. Окрім того, компанія розмістила в іншому місці свої потужності, де вже вирощує розсаду. Під осінь очікується планується повне відновлення цього заводу, а на наступний рік планується нарощування виробництва.», – сказав Віталій Кім.

Найближчим часом, за словами Віталія Кіма, на Миколаївщині мають відновити роботу ще близько 5 підприємств.