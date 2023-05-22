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На території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».
Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Як відомо, про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.
«На Снігурівщина відновлюється завод Agrofusion. Було і виїзне засідання Юлії Свириденко щодо цього питання. Після цього все прискорилось, розмінували поля. Окрім того, компанія розмістила в іншому місці свої потужності, де вже вирощує розсаду. Під осінь очікується планується повне відновлення цього заводу, а на наступний рік планується нарощування виробництва.», – сказав Віталій Кім.
Найближчим часом, за словами Віталія Кіма, на Миколаївщині мають відновити роботу ще близько 5 підприємств.
Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.
На території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».
Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Як відомо, про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.
«На Снігурівщина відновлюється завод Agrofusion. Було і виїзне засідання Юлії Свириденко щодо цього питання. Після цього все прискорилось, розмінували поля. Окрім того, компанія розмістила в іншому місці свої потужності, де вже вирощує розсаду. Під осінь очікується планується повне відновлення цього заводу, а на наступний рік планується нарощування виробництва.», – сказав Віталій Кім.
Найближчим часом, за словами Віталія Кіма, на Миколаївщині мають відновити роботу ще близько 5 підприємств.
Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.