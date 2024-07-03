ожежа на полі в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС

Вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що о 15:00 та 19:45 ворог атакував Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві автівки, один з яких згорів повністю.

Також через обстріли виникло займання поля з пшеницею. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

О 18:09 та 18:15 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала акваторія Куцурубської громади.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, що вдень, 1 липня, об 11:09 росіяни вдарили з артилерії по Очакову, що на Миколаївщині. Внаслідок чого виникли пожежі.