Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію українки Ольги Харлан, а призупинила її. Водночас FIE дозволить їй виступити в команді на чемпіонаті світу.

Про остаточне рішення повідомили на офіційному сайті федерації.

Представники FIE провели разом з Ольгою Харлан спеціальну пресконференцію, де заявили, що спортсменкв зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу.

Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для українки правомірною і виданою за правилами. Однак після консультацій із МОК федерація вирішила дозволити Ользі Харлан змагатися на чемпіонаті світу для «дотримання олімпійського духу».

«Я вдячна за це рішення. Найважливіша річ для атлета зараз — мати змогу виступати, для сімʼї, для команди, країни і людей, які мене підтримують. У ці кілька складних днів я вдячна за всю підтримку з усього світу», — цитує Ольгу Харлан сайт FIE.

Таким чином спортсменка зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.