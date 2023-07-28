Українська шаблістка Ольга Харлан, яка була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування через відмову тиснути руку суперниці з Росії, записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Відео вона виклала в своєму Instagram.

— Друзі, всім привіт. Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні відбулося, викликає дуже багато запитань, але водночас дає багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні — це те, як мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цієї спортсменці. Я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань і дати чорну картку, звісно це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ви... Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливого наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що я їх мотивую, чи що мій вчинок їх мотивує, то це... Це неможливо передати. Я дякую кожному з вас, дякую кожному бійцю, який нас захищає, — сказала спортсменка.

Ольга Харлан заявила, що українців до миру змусити неможливо, зокрема, через подібні рукостискання.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.

Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу.