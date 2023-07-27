Ольга Харлан

Миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором.

Про це свідчить трансляція чемпіонату на каналі Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Це був перший бій Ольги Харлан на ЧС-2023, в ході якого вона перемогла Анну Смирнову з рахунком 15:7. Про те, що українка буде боротися з росіянкою стало відомо під час жеребкування 25 липня.

При цьому після зустрічі на доріжці Ольга Харлан відмовилася від рукостискання з представницею РФ. Коли Анна Смирнова простягнула руку до миколаївської спортсменки, та у відповідь витягнула шаблю, щось їй сказала та пішла з доріжки.

Анна Смирнова вирішила дочекатися рукостискання, оскільки без нього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець. У результаті представниця країни-агресора просиділа майже годину та пішла з майданчика, так і не дочекавшись рукостискання.

Ольга Харлан відмовляється потиснути руку росіянці Анна Смирнова чекає на рукостискання

Зазначимо, що за правилами FIE, Ользі Харлан загрожувала дискваліфікація та зняття з турніру. Але судді вирішили, що Ольга Харлан перемогла у двобої та пройшла до наступного раунду.

Раніше миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хотів дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

Раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.