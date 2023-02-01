Николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан подвергла критике позицию Международного олимпийского комитета, который хочет разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Об этом она сказала в эфире телемарафона «Единые новости», пишут «НикВести».

— Мне как украинке, как украинской спортсменке, очень трудно это комментировать, трудно с этим смириться. Они говорят про некую дискриминацию, про общественные права. Я не хочу мериться – давайте поговорим о правах украинцев, народа и спортсменов. Нам гораздо труднее. К сожалению, Международный олимпийский комитет этого не понимает. Я не знаю, какая причина. Они хотят мира, но очень трудно говорить о мире, когда одна страна нападает на другую и просто убивает всех и уничтожает все на своем пути. Это очень тяжело даже комментировать, – сказала спортсменка.

Она добавила, что решение вернуть представителей России и Беларуси в соревнования еще не окончательное. В настоящее время идет тяжелая работа со стороны Украины и Национального олимпийского комитета, комитетов других европейских стран.

— Мое мнение таково: пока Украина борется за свою независимость, пока Россия издевается и уничтожает все на своем пути и пока последний солдат их страны не покинет нашу территорию — российские спортсмены не должны ехать на какие-то соревнования. Это мое отношение к этому, – отметила Ольга Харлан.

Относительно бойкота Украиной Олимпийских игр это решение будут принимать на Ассамблее НОК, добавила она.

— Олимпиада — одно из важнейших соревнований в нашей жизни. Для кого-то это первая Олимпиада, для кого-то последняя. Мы готовимся десятилетия к этим соревнованиям. С другой стороны, это наша позиция, что мы не хотим быть с нашим врагом в одном помещении. Но своему врагу нужно смотреть в глаза и бороться против него, как наши воины сейчас борются за нашу независимость. Поэтому я хочу, чтобы раздался наш гимн и наш флаг поднялся как можно выше, – сказала спортсменка.

Ольга Харлан считает несправедливым, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду, а Россия и Беларусь будут участвовать в ней.

Ранее николаевский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Абраменко резко отреагировал на возможный допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.