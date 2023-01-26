Российским и белорусским спортсменам разрешили поучаствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Об этом идет речь в заявлении Международного олимпийского комитета.

Там считают, что «правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие нет» и что не стоит «лишать права участвовать в соревнованиях только через паспорт».

В то же время, МОК будет проверять каждого спортсмена на предмет соблюдения правил Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса. В частности, от них потребуют не поддерживать войну в Украине. В случае несоблюдения условий участник будет устранен.

Олимпийский совет Азии предложил предоставить российским и белорусским спортсменам доступ к Азиатским играм.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) запретили российские и белорусские флаги. Это произошло после того, как накануне один из болельщиков показал флаг РФ.