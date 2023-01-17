На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) запретили русские и белорусские флаги. Это произошло после того, как накануне один из болельщиков показал флаг РФ.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Организаторы турнира объяснили, что раньше болельщикам можно было иметь российские или белорусские флаги, но они были запрещены демонстрировать. Однако 16 января произошел инцидент, из-за которого это правило решили изменить.

«Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для удовольствия теннисом», — отметили организаторы.

Накануне на Australian Open один из болельщиков показал российский флаг, а другой надел футболку с изображением президента России Владимира Путина. Это произошло во время поединка 16 января, в котором украинская теннисистка Екатерина Байндль встретилась с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Екатерина по результатам трех сетов победила Камиллу и выиграла стартовый матч первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open 2023. Белорусов и россиян допустили к соревнованиям, но только под нейтральным флагом.

На инцидент отреагировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. «Я решительно осуждаю публичные демонстрации российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику «нейтрального флага», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что у ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.