У ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмида в интервью Welt.

По ее словам, бесспорно, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы, были попраны.

— В отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения России. Это также потому, что мы не являемся организацией единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ возникла из противостояния во время холодной войны. Его основали страны, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию, — сказала Хельга Шмид.

При этом она отметила, что держать дипломатические каналы открытыми не означает единства.

— По крайней мере, с сегодняшней перспективы, я считаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ... Однажды нам снова понадобятся каналы общения, — сказала она.