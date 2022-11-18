Заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин заявил, что Польша должна заменить Россию в группе двадцати наиболее промышленно развитых стран мира.

Об этом он сказал в эфире Польского радио 24.

— Я считаю, что если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно возросло благодаря помощи, предоставленной Украине. Даже украинцы и украинские политики всерьез говорят, что если бы не Польша, их давно уже не было бы, — сказал Ярослав Селлин.

Политик также добавил, что Россию следует признать террористическим государством. Тогда не будет никаких сомнений в том, стоит ли приглашать Россию на заседание G20 или ОБСЕ.

Напомним, МИД Польши отказал в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной на 24-26 ноября в Варшаве.