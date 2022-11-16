МИД Польши отказал в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной на 24-26 ноября в Варшаве.

Об этом сообщает польское радио.

Соответствующую информацию подтвердил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Ранее в среду польское RMF FM сообщило, что парламентарии из России должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут приехать в Польшу, среди прочего «из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад-Москва».

По данным RMF, речь идет об ограничениях на поездки россиян в некоторые страны Евросоюза.

Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые приехали на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября», — сообщает RMF.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ должна состояться с 24 по 26 ноября в польской столице Варшаве.