Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщил олимпийский чемпион, нардеп Жан Беленюк.

По его словам, 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины. На ней будут рассматриваться вопросы бойкотирования Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Если Международный олимпийский комитет решит вернуть к соревнованиям российских и белорусских спортсменов — украинцы будут бойкотировать Олимпиаду.

«Очевидно, все идет к тому, что их вернут… поэтому это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Жан Беленюк.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Ранее Жан Беленюк попросил исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины.

17 ноября на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022-2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сразу заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.

После этого бывшие члены «ОПЗЖ» Григорий Суркис и Нестор Шуфрич тоже покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.