Андрей Шевченко объявил о своем выходе из Национального олимпийского комитета, сославшись на новый состав.

Об этом он написал в Facebook.

— В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в НОК при таком составе, — отметил Андрей Шевченко.

По его словам, Украина платит за свою свободу безгранично высокую цену жизнью лучших украинцев, поэтому все должны быть достойны их.

Президент УАФ Андрей Павелко также заявил о выходе из состава НОК.

По его словам, итоги вчерашней Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе из-за избрания членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

— В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского НОК включаются лица от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений. А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК прекращаю свое членство в Комитете, пока ситуация не будет исправлена, — отметил Андрей Павелко.

Напомним, что новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича и Александра Усика включили в состав членов НОК.