Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и Александр Усик включили в состав членов НОК.

Об этом сообщают Укринформ и Tribuna.

На ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК за кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата. На должность претендовали еще два кандидата: Жана Беленюка поддержали 22 человека, за Игоря Малинского отдали 2 голоса.

Бывший президент НОК Сергей Бубка, возглавлявший комитет с 2005 года, отказался в этом году подавать свою кандидатуру, сообщает Укринформ.

На Генассамблее НОК также избрали новых членов Национального олимпийского комитета на период 2022-2026 годов. В частности, избраны Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. За это решение отдали 99 голосов, против – 11, воздержались – 4.

Сайт Tribuna сообщает, что они входят в список из 39 физических лиц, способствующих развитию спорта.

В персональный состав членов НОК Украины включили представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничу и представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица. За это решение отдали 94 голоса. Против – 6 голосов, воздержались – 9.