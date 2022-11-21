Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк просит исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

— В таком НОКе не могу себе позволить задержаться надолго, — написал ЖанБеленюк, добавив фото заявления.

Напомним, 17 ноября на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022-2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко и Марину Бех-Роман.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сразу заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.

После этого бывшие члены «ОПЗЖ» Григорий Суркис и Нестор Шуфрич тоже покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.