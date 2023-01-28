Николаевский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Абраменко резко отреагировал на возможный допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.

Свою позицию он опубликовал на странице Facebook.

Он напомнил, что Международный Олимпийский комитет призвал допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

— Почему члены комитета быстро забывают о положении украинских спортсменов, оказавшихся после прямой агрессии России в нашу страну. О каких соревнованиях любого ранга сегодня может идти речь с участием атлетов из страны, которая создает геноцид для украинского народа в целом и для спортсменов, несмотря на индивидуальные проверки каждого спортсмена, который предлагает МОК. Как можно даже представить эти совместные соревнования под олимпийским флагом, выражающим идею объединения всех мирных государств на соревнованиях, когда идет гибель украинских спортсменов, защищающих Украину, и происходит уничтожение спортивной инфраструктуры ракетами агрессора. Наверняка с этими действиями ну не выйдет праздник спорта. НЕТ – российским и белорусским спортсменам среди цивилизованного мира на международных соревнованиях! – написал Александр Абраменко.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.