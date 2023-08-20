Миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон, унікальну ляльку Барбі, створену за її прототипом.

Відповідний допис Ольга Харлан зробила на своїй сторінці в Instagram.

Видання Tribuna.com разом з олімпійською чемпіонкою збирають кошти на допомогу для реабілітації українських військових.

«Друзі, привіт. Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі. Разом з Tribuna.com ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі eBay, гроші з якого підуть для клініки BODRO clinic на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни», — написала Ольга Харлан.

Єдину у світі персональну іграшкову копію української олімпійської чемпіонки з фехтування розробила у 2020 році компанія Mattel, що випускає ляльки Барбі.

Взяти участь в аукціоні на eBay можна за посиланням.

Нагадаємо, що 27 липня на чемпіонаті світу в італійському Мілані Ольга Харлан, чесно здобувши перемогу у першому турі особистих змагань, відмовилась після поєдинку від рукостискання з суперницею з РФ. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловив їй підтримку і виділив квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Після інциденту на Чемпіонаті світу спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.