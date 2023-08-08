Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

Президент Федерації фехтування України зазначає, що до цього часу немає жодного офіційного пояснення та повідомлення причин дискваліфікації та навіть офіційного рішення про це.

— Проте в ЗМІ вже декілька днів є відео де саме ви, пан Ламер, розмовляєте прямо посеред спортивного залу по телефону тренера «нейтральної спортсменки» Анни Смірнової під час скандальних подій. Це саме ви – пан Ламер, повідомили мені, що це ваше рішення дати «чорну картку» і у відповідь на моє прохання надати протокол технічного директорату, кричали на мене в технічному директораті, так нічого і не надавши. Так само це саме ви – пан Ламер, кричали на мене у відповідь на моє питання, чи це ви відповідали за жеребкування на чемпіонаті світу, яке в першому ж колі основної сітки звело наших провідних фехтувальників Ольгу Харлан та Дмитра Рейзліна з «нейтральними спортсменами, – наголосив він.

Михайло Ілляшев закликав до відставки Дітера Ламера з усіх керівних органів Міжнародної федерації фехтування».

— Я не суддя що б визнавати вас винним, але я маю всі підстави чітко і відверто заявити вам, що в мене не має до вас довіри. Я впевнений, що в цьому зі мною буде солідарна вся українська фехтувальна спільнота та багато людей з усього світу. І в цьому ви не зможете мені дорікнути. Пан Дітер Ламер, я закликаю вас подати у відставку, – резюмував він.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.