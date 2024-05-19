Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

Впродовж доби 18 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

О 09:17 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.

Вдень о 14:30 армія окупантів атакувала дроном-камікадзе типу FPV село Дмитрівку Куцурубській громаді. Влучання сталось в приватний будинок.

Від ударів ніхто не постраждав, кажуть в ОВА.

Зазначимо також, що в ніч на 19 травня силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, внаслідок якої було ліквідовано над областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Російська армія обстрілює територію Куцурубської громади чи не щодня.

Нагадаємо, що після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка в селі Солончаки.Через удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.

Минулого тижня село Дмитрівка також була під атакою росіян. FPV-дрон влучив у будинок на території агропідприємства.