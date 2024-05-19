Впродовж доби 18 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстрілювали територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
О 09:17 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.
Вдень о 14:30 армія окупантів атакувала дроном-камікадзе типу FPV село Дмитрівку Куцурубській громаді. Влучання сталось в приватний будинок.
Від ударів ніхто не постраждав, кажуть в ОВА.
Зазначимо також, що в ніч на 19 травня силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, внаслідок якої було ліквідовано над областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Російська армія обстрілює територію Куцурубської громади чи не щодня.
Нагадаємо, що після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка в селі Солончаки.Через удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.
Минулого тижня село Дмитрівка також була під атакою росіян. FPV-дрон влучив у будинок на території агропідприємства.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Впродовж доби 18 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстрілювали територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
О 09:17 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.
Вдень о 14:30 армія окупантів атакувала дроном-камікадзе типу FPV село Дмитрівку Куцурубській громаді. Влучання сталось в приватний будинок.
Від ударів ніхто не постраждав, кажуть в ОВА.
Зазначимо також, що в ніч на 19 травня силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, внаслідок якої було ліквідовано над областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Російська армія обстрілює територію Куцурубської громади чи не щодня.
Нагадаємо, що після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка в селі Солончаки.Через удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.
Минулого тижня село Дмитрівка також була під атакою росіян. FPV-дрон влучив у будинок на території агропідприємства.