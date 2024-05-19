Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагрудний «Хрест хоробрих» бойовому медику з Миколаївської області Олександру Раковському.
Військовослужбовець відзначився на Бахмутському напрямку, розповіли в Миколаївському обласному ТЦК та СП.
Молодший сержант Олександр Раковський служить в мінометній батареї 22-ї окремої механізованої бригади. Родом чоловік із села Привільне Баштанського району. Участь у бойових діях він бере з січня 2023 року.
«Він зразково виконує обов’язки бойового медика, неодноразово надавав медичну допомогу пораненим на полі бою, під час евакуації. Старанний, обов’язково переймається станом здоров’я кожного військовослужбовця в батальйоні, коли треба — особисто лікує або бере участь у відправці солдатів на лікування і проходження ВЛК», — кажуть про військового побратими.
Молодший сержант проводить заняття з тактичної медицини та навчає надавати первинну медичну допомогу.
«Йому навіть доводилося йти у розвідку та забезпечувати вогневу підтримку піхотних підрозділів. За службу та внесок у захист України головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський особисто вручив «Хрест хоробрих» Олександру Раковському», — розповідають в терцентрі.
Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив державну нагороду воїну з Миколаєва Сергію Хвостенко.
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагрудний «Хрест хоробрих» бойовому медику з Миколаївської області Олександру Раковському.
Військовослужбовець відзначився на Бахмутському напрямку, розповіли в Миколаївському обласному ТЦК та СП.
Молодший сержант Олександр Раковський служить в мінометній батареї 22-ї окремої механізованої бригади. Родом чоловік із села Привільне Баштанського району. Участь у бойових діях він бере з січня 2023 року.
«Він зразково виконує обов’язки бойового медика, неодноразово надавав медичну допомогу пораненим на полі бою, під час евакуації. Старанний, обов’язково переймається станом здоров’я кожного військовослужбовця в батальйоні, коли треба — особисто лікує або бере участь у відправці солдатів на лікування і проходження ВЛК», — кажуть про військового побратими.
Молодший сержант проводить заняття з тактичної медицини та навчає надавати первинну медичну допомогу.
«Йому навіть доводилося йти у розвідку та забезпечувати вогневу підтримку піхотних підрозділів. За службу та внесок у захист України головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський особисто вручив «Хрест хоробрих» Олександру Раковському», — розповідають в терцентрі.
Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив державну нагороду воїну з Миколаєва Сергію Хвостенко.