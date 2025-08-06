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Сирський нагородив миколаївського морпіха, що пройшов Маріуполь, відзнакою «Хрест хоробрих»

Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський особисто вручив нагрудний знак «Хрест хоробрих» миколаївцю Максиму Лебедєву — бійцю 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Про це повідомив Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.
Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.

Максим Лебедєв був призваний до лав ЗСУ у вересні 2022 року й відтоді бере участь у бойових діях, захищаючи територіальну цілісність України.

— Приймає безпосередню участь у виконанні бойових завдань пов'язаних з забезпеченням оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України з 12 вересня 2022 року по теперішній час. Проявив виняткову мужність, стійкість і самопожертву в особливо складних умовах бойової обстановки, — йдеться у повідомленні.

У квітні 2022 року, під час оборони міста Маріуполь, він потрапив до повного оточення.

— Попри постійні обстріли, нестачу боєприпасів і провізії, зберігав бойовий дух, підтримував товаришів і виконував поставлені завдання до кінця. У критичний момент, ризикуючи життям, здійснив вихід з оточення, що вимагало неабиякої витривалості, мужності й сили волі. Цей вчинок є свідченням його незламності, глибокої відданості військовій присязі та бойовому братерству. — розповідають у терцентрі.

Згодом, у жовтні 2022 року, Лебедєв у складі взводу вогневої підтримки неодноразово виконував завдання поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині. У квітні 2023 року, у районі Новоберислава Херсонської області, він особисто знищував ворожі FPV-дрони, рятуючи життя своїх побратимів і техніку.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив нагрудний «Хрест хоробрих» бойовому медику з Миколаївської області Олександру Раковському.

 

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