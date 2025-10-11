Сирський заявив, що ефективність української ППО становить близько 74%

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: Telegram, Сирський

Українська система протиповітряної оборони демонструє ефективність на рівні приблизно 74%, проте країні необхідно посилювати захист тилових енергооб’єктів, критичної інфраструктури та логістичних напрямків.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, протягом останнього місяця російська армія збільшила кількість повітряних атак у 1,3 рази, тому «попереду нас чекають нові випробування».

Олександр Сирський також повідомив про результати ударів по військових і паливних об’єктах на території Росії. У вересні, за його словами, було уражено 70 таких цілей, що призвело до скорочення перероблення нафти в РФ на 21%.

Крім того, головнокомандувач розповів про ситуацію на фронті. Вона залишається складною — українські Сили оборони зосереджують основні зусилля на стримуванні противника та стабілізації обстановки на найбільш загрозливих напрямках: Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському.

За даними ЗСУ, протягом вересня російські війська втратили близько 28,5 тисячі військових. Також триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має значний потенціал у виробництві дронів, ракет та іншого озброєння. За словами глави держави, попри складні умови війни, українці змогли створити потужну оборонну промисловість, а за деякими напрямами — навіть обійшли інші країни світу.