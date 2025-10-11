  • неділя

    12 жовтня, 2025

  • 10.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сирський заявив, що ефективність української ППО становить близько 74%

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: Telegram, СирськийГоловнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: Telegram, Сирський

Українська система протиповітряної оборони демонструє ефективність на рівні приблизно 74%, проте країні необхідно посилювати захист тилових енергооб’єктів, критичної інфраструктури та логістичних напрямків.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, протягом останнього місяця російська армія збільшила кількість повітряних атак у 1,3 рази, тому «попереду нас чекають нові випробування».

Олександр Сирський також повідомив про результати ударів по військових і паливних об’єктах на території Росії. У вересні, за його словами, було уражено 70 таких цілей, що призвело до скорочення перероблення нафти в РФ на 21%.

Крім того, головнокомандувач розповів про ситуацію на фронті. Вона залишається складною — українські Сили оборони зосереджують основні зусилля на стримуванні противника та стабілізації обстановки на найбільш загрозливих напрямках: Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському.

За даними ЗСУ, протягом вересня російські війська втратили близько 28,5 тисячі військових. Також триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має значний потенціал у виробництві дронів, ракет та іншого озброєння. За словами глави держави, попри складні умови війни, українці змогли створити потужну оборонну промисловість, а за деякими напрямами — навіть обійшли інші країни світу.

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

Дрони ССО України уразили два важливих об’єкти ППО Росії на території Воронезької області
Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових
Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії
Реклама

Читайте також:

новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії
Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових
Дрони ССО України уразили два важливих об’єкти ППО Росії на території Воронезької області

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Миколаїв підписав угоду про побратимство з містом Сантьяго-де-Калі в Колумбії

1 день тому

Нова депутатська група, премії медикам і дороги без ремонту: як прошла виїзна сесія Миколаївської облради

Головне сьогодні