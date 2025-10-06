  • понеділок

Клуб

Зеленський: Україна виробляє вже 40 САУ «Богдана» на місяць

Зеленський заявив, що Україна стала європейським лідером у розвитку дронів. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський заявив, що Україна стала європейським лідером у розвитку дронів. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має значний потенціал у виробництві дронів, ракет та іншого озброєння.

Про це він заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

За словами глави держави, попри складні умови війни, українці змогли створити потужну оборонну промисловість, а за деякими напрямами — навіть обійшли інші країни світу.

— Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки «Богдан» ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам, — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що минулого року Україна поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Президент наголосив, що Україна нині є лідером у Європі за розвитком і застосуванням дронів.

— Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією. Вони дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, необхідну для стійкості держави та захисту наших міст. Російський флот у Чорному морі вперше в історії був змушений відійти до берегів Румунії, — додав Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський вже наголошував, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників.

Слід також нагадати, що Євросоюз виділить 2 мільярди євро на виробництво українських безпілотників.

