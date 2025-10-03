  • пʼятниця

У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський

У вересні російські війська здійснили майже 6 900 запусків безпілотних літальних апаратів по території України, з яких понад 3 600 становили ударні дрони типу «Шахед».

Для підвищення ефективності протидії дронам у складі Повітряних сил створюють окреме Командування безпілотних систем протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику і активізують удари по прифронтових районах, прикордонним територіям та об’єктам критичної інфраструктури. У зв’язку з цим ухвалили рішення посилити систему протиповітряної оборони: збільшити екіпажі перехоплювачів-дронів, розширити відповідні підрозділи та підготувати додаткових фахівців.

Олександр Сирський також зазначив, що Збройні сили застосовують ударні гелікоптери та легкомоторну авіацію для ураження ворожих безпілотників на більших висотах. Він акцентував на необхідності пришвидшити розробку і впровадження нових типів перехоплювачів у війська.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 50 тисяч запусків ударних безпілотників «Shahed» по території України.

