Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ

Безпілотник «Shahed». Ілюстративне фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 50 тисяч запусків ударних безпілотників «Shahed» по території України.

Про це йдеться в матеріалі «Слідства.Інфо» з посиланням на дані Служби безпеки України.

За інформацією Офісу генерального прокурора, унаслідок атак загинули 253 людини, ще 1524 — отримали поранення. Слідчі зареєстрували понад 1,6 тисячі кримінальних проваджень за фактами ударів по цивільній інфраструктурі.

В Офісі генпрокурора зазначили, що раніше в російській військовій доктрині безпілотники не передбачалися, через що армія не мала чіткої структури для їхнього застосування.

«Поступово в них з’являються конкретні підрозділи, як у нас — Сили безпілотних систем. Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідок, щоб цю інформацію «по копійці» зібрати. І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності», — повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, Україна змінює методи протидії російським ударним безпілотникам кожні два-три місяці. Це пов’язано з тим, що ворог регулярно модифікує свої дрони.