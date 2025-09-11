Нові модифікації «Шахедів» змушують Україну постійно оновлювати захист, — Зеленський

Російський ударний БПЛА «Shahed-136» («Герань-2»). Getty Images / Oleksii Samsonov

Україна змінює методи протидії російським ударним безпілотникам кожні два-три місяці. Це пов’язано з тим, що ворог регулярно модифікує свої дрони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє «Укрінформ».

За словами глави держави, Росія постійно вдосконалює конструкцію безпілотників: змінює двигуни, кількість дронів у атаках, а також намагається обходити українські системи радіоелектронної боротьби. У відповідь Україна адаптує інтерсептори та будує кілька ліній РЕБ.

Володимир Зеленський наголосив, що захист від дронів має бути системним і потребує значного фінансування та міжнародної координації. Він також зауважив, що окремі модифікації «Шахедів», які останнім часом атакували, могли мати реактивні двигуни.

Нагадаємо, що Велика Британія почне виробляти та разом з українськими підприємствами розробляти сучасне військове обладнання в межах нової угоди про обмін технологіями. Вона має на меті підтримати робочі місця у Британії та посилити безпеку обох країн. Першим спільним проєктом стане безпілотник-перехоплювач для протиповітряної оборони.