Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    11 вересня, 2025

  • 25.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нові модифікації «Шахедів» змушують Україну постійно оновлювати захист, — Зеленський

Російський ударний БПЛА «Shahed-136» («Герань-2»). Getty Images / Oleksii SamsonovРосійський ударний БПЛА «Shahed-136» («Герань-2»). Getty Images / Oleksii Samsonov

Україна змінює методи протидії російським ударним безпілотникам кожні два-три місяці. Це пов’язано з тим, що ворог регулярно модифікує свої дрони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє «Укрінформ».

За словами глави держави, Росія постійно вдосконалює конструкцію безпілотників: змінює двигуни, кількість дронів у атаках, а також намагається обходити українські системи радіоелектронної боротьби. У відповідь Україна адаптує інтерсептори та будує кілька ліній РЕБ.

Володимир Зеленський наголосив, що захист від дронів має бути системним і потребує значного фінансування та міжнародної координації. Він також зауважив, що окремі модифікації «Шахедів», які останнім часом атакували, могли мати реактивні двигуни.

Нагадаємо, що Велика Британія почне виробляти та разом з українськими підприємствами розробляти сучасне військове обладнання в межах нової угоди про обмін технологіями. Вона має на меті підтримати робочі місця у Британії та посилити безпеку обох країн. Першим спільним проєктом стане безпілотник-перехоплювач для протиповітряної оборони.

Останні новини про: Війна в Україні

Один загиблий і четверо поранених: на Херсонщині підірвалося евакуаційне авто
До Києва прибув президент Фінляндії
Соціальна інфраструктура, розвиток та виклики в умовах війни: Табунщик відвідав Бузьку громаду
Реклама

Читайте також:

новини

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Соціальна інфраструктура, розвиток та виклики в умовах війни: Табунщик відвідав Бузьку громаду
До Києва прибув президент Фінляндії
Один загиблий і четверо поранених: на Херсонщині підірвалося евакуаційне авто

Куди піти у Миколаєві цього тижня: театри, концерти, кіно та дитячі події

«Це бутафорія», — Кім про сесію міськради Миколаєва, яку знову перенесли через нестачу голосів

3 години тому

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay