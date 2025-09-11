Велика Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО. Фото: Getty Images

Велика Британія почне виробляти та разом з українськими підприємствами розробляти сучасне військове обладнання в межах нової угоди про обмін технологіями. Вона має на меті підтримати робочі місця у Британії та посилити безпеку обох країн.

Як повідомили Міноборони Британії, першим спільним проєктом стане безпілотник-перехоплювач для протиповітряної оборони Project OCTOPUS. Його планують серійно виробляти у Британії — тисячі дронів щомісяця передаватимуть Україні.

Зазначається, що такі безпілотники значно дешевші за ракети ППО, але ефективні проти масованих атак російських «Шахедів» та інших ударних дронів. Вони здатні швидко знищувати цілі ще до того, як ті досягнуть населених пунктів чи об’єктів інфраструктури.

Цю угоду вдалося укласти завдяки партнерству, про яке прем’єр-міністр Кір Стармер домовився з президентом Володимиром Зеленським влітку. Минулого тижня міністр оборони Джон Гілі підписав у Києві документ, що дозволяє спільну розробку та обмін оборонними технологіями.

Кір Стармер заявив, що співпраця з Україною водночас допомагає захищати її від російських атак і створює нові робочі місця у Великій Британії.

Безпілотник OCTOPUS, який розробляли українські спеціалісти разом із британськими науковцями, вже пройшов випробування на полі бою та показав високу ефективність проти «Шахедів». Його виробництво обходиться менш ніж у 10% від вартості російських дронів, які він збиває.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль зазначав, що у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору.