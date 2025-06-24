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Україна та Велика Британія розпочинають спільне виробництво дронів

Зустріч посадовців України та Великої Британії. Фото: МіноборониЗустріч посадовців України та Великої Британії. Фото: Facebook Рустем Умєров 

Україна та Велика Британія запускають спільний «мегапроєкт» з виробництва дронів. 

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

У межах проєкту протягом перших трьох років Велика Британія фінансуватиме закупівлю українських безпілотників, які виготовлятимуться на її території. Очікується, що це дозволить британським оборонним компаніям налагодити масштабне виробництво сучасних моделей дронів.

«Поки триває війна, уся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники», — пояснив Руслан Умєров.

За словами Руслана Умєрова, проєкт сприятиме розширенню технологічних можливостей, збільшенню виробничих обсягів і поглибленню інтеграції оборонної промисловості обох країн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани перевести Збройні сили країни у стан «бойової готовності» через загострення глобальної нестабільності та зростання військових загроз.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів.

Слід також нагадати, що Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.

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