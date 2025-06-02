Британія переходить у «стан бойової готовності»: Стармер оголосив нову оборонну стратегію
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- Марія Хаміцевич
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20:24, 02 червня, 2025
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани перевести Збройні сили країни у стан «бойової готовності» через загострення глобальної нестабільності та зростання військових загроз.
Про це повідомляють BBC, Guardian.
У своїй заяві Стармер окреслив три ключові напрямки нової стратегії: готовність до бойових дій, посилення ролі країни в НАТО та впровадження воєнних інновацій у «темпах воєнного часу». Він також наголосив на необхідності підвищення витрат на оборону до 3% ВВП.
Основні пункти плану:
- будівництво щонайменше шести нових заводів із виробництва боєприпасів;
- створення гібридного Королівського флоту (дрони, кораблі, підводні човни та літаки);
- поставка до 12 ударних підводних човнів у межах партнерства AUKUS (США, Велика Британія, Австралія);
- покращення умов життя та забезпечення військовослужбовців;
- інвестиції у ядерну програму — 15 млрд фунтів на «суверенні боєголовки».
Стармер заявив, що загроза, з якою зараз стикається Велика Британія є «серйознішою, ніж будь-коли із часів Холодної війни». Серед загроз він згадав війну в Україні, нові ядерні виклики, кібератаки та провокації з боку Росії.
Як пише Sky News, міністр оборони Джон Гілі додав, що посилення ядерного арсеналу — це «сигнал Москві». Уряд уже заявляв про плани збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2027 року, замість нинішніх 2,3%.
За останнім стратегічним оглядом оборони, Велика Британія визнає Росію «негайною і нагальною» загрозою, а новітні технології — такими, що змінюють характер війни швидше, ніж будь-коли.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів.
Слід також нагадати, що Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.
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