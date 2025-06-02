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Британія переходить у «стан бойової готовності»: Стармер оголосив нову оборонну стратегію

Кір Стармер, фото: Claudia Greco/APКір Стармер, фото: Claudia Greco/AP

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани перевести Збройні сили країни у стан «бойової готовності» через загострення глобальної нестабільності та зростання військових загроз.

Про це повідомляють BBC, Guardian.

У своїй заяві Стармер окреслив три ключові напрямки нової стратегії: готовність до бойових дій, посилення ролі країни в НАТО та впровадження воєнних інновацій у «темпах воєнного часу». Він також наголосив на необхідності підвищення витрат на оборону до 3% ВВП.

Основні пункти плану:

  • будівництво щонайменше шести нових заводів із виробництва боєприпасів;
  • створення гібридного Королівського флоту (дрони, кораблі, підводні човни та літаки);
  • поставка до 12 ударних підводних човнів у межах партнерства AUKUS (США, Велика Британія, Австралія);
  • покращення умов життя та забезпечення військовослужбовців;
  • інвестиції у ядерну програму — 15 млрд фунтів на «суверенні боєголовки».

Стармер заявив, що загроза, з якою зараз стикається Велика Британія є «серйознішою, ніж будь-коли із часів Холодної війни». Серед загроз він згадав війну в Україні, нові ядерні виклики, кібератаки та провокації з боку Росії.

Як пише Sky News, міністр оборони Джон Гілі додав, що посилення ядерного арсеналу — це «сигнал Москві». Уряд уже заявляв про плани збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2027 року, замість нинішніх 2,3%.

За останнім стратегічним оглядом оборони, Велика Британія визнає Росію «негайною і нагальною» загрозою, а новітні технології — такими, що змінюють характер війни швидше, ніж будь-коли.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів.

Слід також нагадати, що Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.

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