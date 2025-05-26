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Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли обмеження на дальність ударів для України, — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Getty ImagesКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, а також США, Франція та Велика Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.

Про повідомляє Clash Report, CGTN і Breakingthenews із посиланням на трансляцію WDR.

За словами канцлера, відтепер Україна має право використовувати далекобійну зброю союзників для ударів по військових цілях на території Російської Федерації.

Він підкреслив, що Німеччина більше не вводить обмежень на використання поставленого озброєння великої дальності.

«Більше немає жодних обмежень на постачання далекобійної зброї в Україну — ні з боку британців, ні французів, ні американців, ні з нашого боку. Це означає, що Україна тепер може захищатися, у тому числі завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії», — зазначив Фрідріх Мерц.

Тим часом Spiegel із посиланням на власні джерела повідомляє, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Берлін у середу, 28 травня. Очікується, що він обговорить із Мерцом подальші кроки у межах технічних переговорів між Києвом і Москвою.

Крім того, канцлер планує поінформувати Зеленського про плани запровадження нового санкційного пакета проти РФ, метою якого є посилення тиску на Кремль задля його залучення до переговорного процесу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту в Албанії, де відбулася зустріч лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського, заявив, що наразі Європа не планує відправляти війська в Україну. Основним пріоритетом, за його словами, залишається досягнення припинення вогню з боку Росії.

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