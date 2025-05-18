Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну, — Мерц

Фридрих Мерц. Фото: dpa

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту в Албанії, де відбулася зустріч лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського, заявив, що наразі Європа не планує відправляти війська в Україну. Основним пріоритетом, за його словами, залишається досягнення припинення вогню з боку Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters

Мерц наголосив, що будь-яке майбутнє мирне врегулювання має спиратися на чіткий формат переговорів і передбачати потенційні гарантії безпеки для України.

— Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні, — сказав Фрідріх Мерц.

Щодо можливого залучення європейських військ, Мерц підкреслив, що такі розмови є передчасними.

— Наразі немає підстав говорити (про війська, — прим. ред.), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зупинилася стрілянина, припинилися вбивства… це ті питання, якими ми зараз займаємося, і ніякими іншими, — додав Фрідріх Мерц.

Раніше, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити 20 травня на засіданні Ради Європейського Союзу в Брюсселі.

Нагадаємо, у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро. Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі «коаліції охочих» обговорив можливість розміщення в Україні миротворчих сил чисельністю понад 10 тисяч військових.