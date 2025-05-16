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Мерц: нові санкції проти Росії можуть ухвалити 20 травня в Брюсселі

Фрідріх Мерц, фото: Revierfoto/picture allianceФрідріх Мерц, фото: Revierfoto/picture alliance

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити 20 травня на засіданні Ради Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це він повідомив у мережі Х.

За словами Фрідріха Мерца, те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори до Стамбула, є «великою поступкою». Натомість російський правитель Володимир Путін, відмовившись їхати до Туреччини, «поставив себе в незручне становище».

Канцлер також підтвердив, що новий пакет санкцій уже готовий до ухвалення.

— Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі, — сказав він.

Нагадаємо, що 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, Європейські країни наголошували, що готові утриматися від закликів до нових санкцій США проти Росії до моменту зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині.

Водночас президент РФ Володимир Путін не прибув на переговорний процес у Туреччину 15 травня, замість того, він відправив делегацію.

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