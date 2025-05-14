Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Ілюстративне фото: Getty Images

У середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії», — написав Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

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Нагадаємо, 13 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13020, який дозволить накладати санкції не лише на осіб, а й безпосередньо на судна та літаки, пов’язані з тіньовою логістикою Росії.

Раніше повідомлялось, що європейські країни готові утриматися від закликів до нових санкцій США проти Росії до моменту ймовірної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною.

ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.