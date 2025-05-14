  • середа

    14 травня, 2025

  • 16.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії

. Ілюстративне фото: Getty ImagesПосли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Ілюстративне фото: Getty Images

У середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії», — написав Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Реклама

Нагадаємо, 13 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13020, який дозволить накладати санкції не лише на осіб, а й безпосередньо на судна та літаки, пов’язані з тіньовою логістикою Росії.

Раніше повідомлялось, що європейські країни готові утриматися від закликів до нових санкцій США проти Росії до моменту ймовірної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною.

ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська атакували Херсонщину: поранені двоє людей
Зеленський про Путіна: Якщо не приїде, це буде виглядати для нього як повна поразка
Зеленський каже, що Новинський телефонував йому із закликом здати Україну: той назвав це брехнею і обіцяє оприлюднити «неприємні моменти» про владу
Реклама

Читайте також:

новини

«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина набрала лише 23 бали зі 100 у рейтингу цифровізації

Світлана Іванченко
новини

В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві знову будують кіоск, який 3 роки тому визнали незаконним та показово знесли

Світлана Іванченко
новини

«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський каже, що Новинський телефонував йому із закликом здати Україну: той назвав це брехнею і обіцяє оприлюднити «неприємні моменти» про владу
Зеленський про Путіна: Якщо не приїде, це буде виглядати для нього як повна поразка
Російські війська атакували Херсонщину: поранені двоє людей

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено будівлю лікарні, виникла пожежа

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

70% Херсонщини під окупацією, але ми будуємо плани на відновлення, — Прокудін на форумі в Італії