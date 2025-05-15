  • четвер

    15 травня, 2025

  • 18.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 18.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2 тисячі кілометрів

Німецький прапор та британський прапори біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Ілюстраційне фото: REUTERS/Annegret HilseНімецький прапор та британський прапори біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Ілюстраційне фото: REUTERS/Annegret Hilse

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву британського уряду.

Видання зазначає, що проєкт базується на зобов’язанні, взятому торік щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні. У заяві не уточнюються дані щодо термінів виконання та фінансових витрат на проєкт.

«Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання ― створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині», — сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.

Також очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних й розвідувальних літаків та оголосять угоду про закупівлю Німеччиною військових мостів британського виробництва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа повинна досягти повної самостійності в обороні протягом наступних трьох-п'яти років, щоб протистояти «дуже агресивній» Росії, яка може становити загрозу для країн ЄС.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.

Останні новини про: Німеччина

Новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц — його обрали з другої спроби
Перемир’я або санкції: Німеччина дає Росії час до кінця доби
У Німеччині та Швейцарії затримали 3 українців за підозрою в підготовці вибухів на замовлення спецслужб РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Фонд держмайна пояснив, чому досі не виставив на продаж конфіскований у Дерипаски Миколаївський глиноземний завод

Світлана Іванченко
новини

Медобстеження за мільйон: у Миколаєві хочуть перевірити стан здоровʼя працівників обленерго

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення Миколаївської міськради про будівництво АЗС біля будинків

Аліна Квітко
новини

Замість семи — дві: у Миколаєві вирішили ліквідувати 5 поліклінік

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Світлана Іванченко

Останні новини про: Німеччина

У Німеччині та Швейцарії затримали 3 українців за підозрою в підготовці вибухів на замовлення спецслужб РФ
Перемир’я або санкції: Німеччина дає Росії час до кінця доби
Новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц — його обрали з другої спроби

Миколаївці зібрали 500 підписів під зверненням до Сєнкевича щодо планів з будівництва АЗС у зеленій зоні на Кобера

Зеленський: Російська делегація поки що без офіційного рівня, чекаємо зустрічі з Ердоганом

1 година тому

Скандальна фірма, пов’язана з екс-очільником Херсонської МВА, знову отримала мільйонний підряд

Альона Коханчук

Головне сьогодні