Велика Британія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2 тисячі кілометрів

Німецький прапор та британський прапори біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Ілюстраційне фото: REUTERS/Annegret Hilse

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву британського уряду.

Видання зазначає, що проєкт базується на зобов’язанні, взятому торік щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні. У заяві не уточнюються дані щодо термінів виконання та фінансових витрат на проєкт.

«Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання ― створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині», — сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.

Також очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних й розвідувальних літаків та оголосять угоду про закупівлю Німеччиною військових мостів британського виробництва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа повинна досягти повної самостійності в обороні протягом наступних трьох-п'яти років, щоб протистояти «дуже агресивній» Росії, яка може становити загрозу для країн ЄС.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.