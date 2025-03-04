ЄС представила план переозброєння Європи і підтримки України на €800 млрд

Урсула фон дер Ляєн, фото УНІАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.

Перша частина ініціативи передбачає розширення державного фінансування оборонної сфери на національному рівні, пише «Європейська правда».

Для цього Європейський Союз запропонує державам-членам можливість обходу Пакту про зростання та стабільність, що дасть змогу збільшити оборонні витрати без ризику запуску процедури надмірного дефіциту.

За словами Урсули фон дер Ляєн, якщо країни ЄС у середньому підвищать свої оборонні витрати на 1,5% від валового внутрішнього продукту, це створить фіскальний простір у розмірі приблизно 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

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Друга пропозиція передбачає створення спеціального інструменту, який надасть державам-членам 150 мільярдів євро у вигляді позик для інвестицій в оборонну сферу.

Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, кошти будуть спрямовані на розвиток загальноєвропейських оборонних спроможностей, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем, ракет, боєприпасів, безпілотників і засобів боротьби з ними. Також фінансування можна буде використати для кібербезпеки та військової мобільності. Це дозволить державам ЄС об’єднувати попит і проводити спільні закупівлі, що, своєю чергою, посилить підтримку України.

Третій напрям передбачає залучення коштів із бюджету ЄС. Європейська комісія планує запропонувати державам-членам додаткові стимули, щоб вони могли використовувати програми політики згуртованості для збільшення оборонних витрат.

Останні два пункти ініціативи спрямовані на мобілізацію приватного капіталу.

— ЄС готовий прийняти відповідальність. План переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати для безпечної і стійкої Європи, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Європейський союз тимчасово припиняє розробку нового плану допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро.

За даними Politico, пункт про допомогу Україні зник із порядку денного саміту, запропонований головою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, був видалений з останнього проєкту висновків, який сьогодні мають розглянути посли ЄС.

Також додали, що зміна відбулася після того, як Угорщина наклала вето на попередню версію документа.