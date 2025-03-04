  • вівторок

    4 березня, 2025

  • 6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС представила план переозброєння Європи і підтримки України на €800 млрд

Урсула фон дер Ляєн, фото УНІАНУрсула фон дер Ляєн, фото УНІАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.

Перша частина ініціативи передбачає розширення державного фінансування оборонної сфери на національному рівні, пише «Європейська правда».

Для цього Європейський Союз запропонує державам-членам можливість обходу Пакту про зростання та стабільність, що дасть змогу збільшити оборонні витрати без ризику запуску процедури надмірного дефіциту.

За словами Урсули фон дер Ляєн, якщо країни ЄС у середньому підвищать свої оборонні витрати на 1,5% від валового внутрішнього продукту, це створить фіскальний простір у розмірі приблизно 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Друга пропозиція передбачає створення спеціального інструменту, який надасть державам-членам 150 мільярдів євро у вигляді позик для інвестицій в оборонну сферу.

Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, кошти будуть спрямовані на розвиток загальноєвропейських оборонних спроможностей, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем, ракет, боєприпасів, безпілотників і засобів боротьби з ними. Також фінансування можна буде використати для кібербезпеки та військової мобільності. Це дозволить державам ЄС об’єднувати попит і проводити спільні закупівлі, що, своєю чергою, посилить підтримку України.

Третій напрям передбачає залучення коштів із бюджету ЄС. Європейська комісія планує запропонувати державам-членам додаткові стимули, щоб вони могли використовувати програми політики згуртованості для збільшення оборонних витрат.

Останні два пункти ініціативи спрямовані на мобілізацію приватного капіталу.

— ЄС готовий прийняти відповідальність. План переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати для безпечної і стійкої Європи, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Європейський союз тимчасово припиняє розробку нового плану допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро.

За даними Politico, пункт про допомогу Україні зник із порядку денного саміту, запропонований головою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, був видалений з останнього проєкту висновків, який сьогодні мають розглянути посли ЄС.

Також додали, що зміна відбулася після того, як Угорщина наклала вето на попередню версію документа.

Останні новини про: ЄС

ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо корисних копалин, — Єврокомісія
Глава Євроради запросив президента Зеленського на спецсаміт лідерів ЄС
ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на €20 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Мер Вознесенська отримує зарплату ₴30 тис., що в 3 рази менше, ніж мер Первомайська

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

Аліна Квітко
новини

Міносвіти виділило більше ₴7 млн на розвиток наукових досліджень трьом миколаївським вишам

Аліна Квітко
новини

«В Україні відкриті кордони, постійні вибори і так далі», — радник голови ОП Подоляк відкинув звинувачення у диктатурі

Даріна Мельничук
новини

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: ЄС

ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на €20 млрд
Глава Євроради запросив президента Зеленського на спецсаміт лідерів ЄС
ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо корисних копалин, — Єврокомісія

Масована атака дронами на Одесу: пошкоджена енергетика, є постраждалі

Міносвіти виділило більше ₴7 млн на розвиток наукових досліджень трьом миколаївським вишам

6 годин тому

Пережити війну разом: Як у Миколаєві допомагають людям подолати стрес та знайти нові можливості

Головне сьогодні