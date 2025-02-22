ЄС готує пакет військової допомоги Україні на €20 млрд, — Bloomberg

Бронетранспортер. Ілюстративне фото: міністерство оборони Литви

Європейський Союз готує новий пакет військової допомоги для України на суму близько 20 мільярдів євро.

Як пише Bloomberg з посиланням на свої джерела, пакет включатиме артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ударні ракети, безпілотники та іншу зброю.

Ініціатива передбачає можливість внесків від держав-членів ЄС та союзників як у вигляді озброєння, так і коштів. Євросоюз планує узгодити пакет на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться 24 лютого.

Нагадаємо, що Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає вантажівки, тепловізійні приціли та інше обладнання для ЗСУ.