Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на €80 млн
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- Світлана Іванченко
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14:38, 19 лютого, 2025
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Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає вантажівки, тепловізійні приціли та інше обладнання для ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.
У відомстві зазначили, що цей пакет, був представлений на зустрічі в Рамштайні, і відповідає найнагальнішим потребам України. Наразі, загальна сума підтримки України з боку Литви перевищила 1,5 мільярда євро.
Цього року Литва зосередить допомогу Україні на таких напрямах: забезпечення першочергових потреб (протиповітряна оборона, боєприпаси, дрони та засоби боротьби з ними), розвиток власної оборонної промисловості та фінансування українського виробництва озброєння.
Крім того, Литва продовжить підтримувати Україну через міжнародні фонди та коаліції.
«Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Норвегія виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.
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