Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на €80 млн

Бронетранспортер М113 збройних сил Литви. Фото: міністерство оборони Литви

Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає вантажівки, тепловізійні приціли та інше обладнання для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

У відомстві зазначили, що цей пакет, був представлений на зустрічі в Рамштайні, і відповідає найнагальнішим потребам України. Наразі, загальна сума підтримки України з боку Литви перевищила 1,5 мільярда євро.

Цього року Литва зосередить допомогу Україні на таких напрямах: забезпечення першочергових потреб (протиповітряна оборона, боєприпаси, дрони та засоби боротьби з ними), розвиток власної оборонної промисловості та фінансування українського виробництва озброєння.

Крім того, Литва продовжить підтримувати Україну через міжнародні фонди та коаліції.

«Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів», — йдеться в повідомленні.