Норвегія виділила понад $60 млн на закупівлю дронів для України

Норвегія виділила понад $60 млн на дрони для України. Фото: Getty Images

Норвегія виділила 700 млн норвезьких крон (близько $61,3 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

Про це сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»), повідомляє Міністерство оборони країни.

Також він провів двосторонню зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Україна продовжує відчувати гостру потребу в додатковій військовій техніці для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є важливою частиною цих зусиль, як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», — сказав Бйорн Арільд Грам.

Крім цього, норвезький міністр оборони наголосив, що країна робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією і Міжнародним фондом для України.

Нагадаємо, США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.