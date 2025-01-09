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Норвегія виділила понад $60 млн на закупівлю дронів для України

Норвегія виділила понад $60 млн на дрони для України. Фото: Getty ImagesНорвегія виділила понад $60 млн на дрони для України. Фото: Getty Images

Норвегія виділила 700 млн норвезьких крон (близько $61,3 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

Про це сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»), повідомляє Міністерство оборони країни.

Також він провів двосторонню зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Україна продовжує відчувати гостру потребу в додатковій військовій техніці для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є важливою частиною цих зусиль, як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», — сказав Бйорн Арільд Грам.

Крім цього, норвезький міністр оборони наголосив, що країна робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією і Міжнародним фондом для України.

Нагадаємо, США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.

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