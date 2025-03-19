Європа має бути здатна за 3-5 років самостійно себе захищати, — прем'єрка Данії

Метте Фредеріксен. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа повинна досягти повної самостійності в обороні протягом наступних трьох-п'яти років, щоб протистояти «дуже агресивній» Росії, яка може становити загрозу для країн ЄС.

Про це повідомляє Politico.

«Я повністю підтримую переозброєння Європи. Ми повинні поставити перед собою амбітну мету: через три-п'ять років бути здатними самостійно захищати себе», — заявила вона.

Метте Фредеріксен підкреслила, що переозброєння стало «найважливішим завданням» для ЄС через постійну загрозу з боку Росії, яка може атакувати в «дуже короткий термін», якщо країни не вживатимуть заходів для її стримування.

«Росія активно використовує диверсії, гібридні атаки, маніпуляції з мігрантами, дезінформацію та фейкові новини, щоб дестабілізувати наші країни. Їхня готовність до боротьби з Європою залишається високою, і, на жаль, я не бачу, щоб це змінилося», — додала прем'єрка.

Нагадаємо, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати приблизно 800 мільярдів євро для зміцнення оборони.