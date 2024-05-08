Система оповіщення населення. Фото з відкритих джерел

В Миколаєві на реконструкцію 11 автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій планують витратити 1,4 мільйони гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, термін постачання товарів та виконання робіт мають завершити до 30 вересня 2024 року.

В тендерній документації зазначено, що підрядник повинен прокласти кабелі та підключити їх до потрібних пристроїв, виконати монтаж кронштейнів для сирен та інших пристроїв оповіщення, а також встановити та налаштувати програмне забезпечення для оптимальної роботи системи.

Нагадаємо, що з обласного бюджету Миколаївщини у 2024 році виділили 6,1 мільйон гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.

За словами, заступниці начальника управління з питань цивільного захисту населення Олена Горбачова система оповіщення у Миколаївській області була збудована у 80-х роках минулого століття і базувалася на аналоговому обладнанні. З початку повномасштабного вторгнення цю систему почали вдосконалювати, зокрема переходити з аналогового на цифрові канали передачі сигналу.

Крім того, у 96% громад Миколаївщини відсутня система оповіщення населення — сирени облаштовані лише у двох громадах області — Миколаївській та Южноукраїнській. Ще 17 громад Миколаївщини вже передали проекти з облаштування місцевих систем оповіщення на погодження фахівців обласного управління з питань цивільного захисту.

Також з обласного бюджету цьогоріч виділили 1 мільйон 600 тисяч гривень на обслуговування системи оповіщення.