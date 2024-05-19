Завтра, 20 травня, в усіх регіонах України, зокрема в Миколаївській області з 18:00 до 00:00 діятимуть графіки погодинного знеструмлення.
Про це повідомили в «Укренерго».
Знеструмлення стосуватиметься як побутових, так і промислових споживачів. Водночас енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше в компанії-постачальникові електроенергії Yasno пояснювали, що Україні не вистачає власної генерації електроенергії та її імпорту для поточного рівня споживання.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Завтра, 20 травня, в усіх регіонах України, зокрема в Миколаївській області з 18:00 до 00:00 діятимуть графіки погодинного знеструмлення.
Про це повідомили в «Укренерго».
Знеструмлення стосуватиметься як побутових, так і промислових споживачів. Водночас енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше в компанії-постачальникові електроенергії Yasno пояснювали, що Україні не вистачає власної генерації електроенергії та її імпорту для поточного рівня споживання.