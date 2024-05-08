Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Протягом 2024 року на Миколаївщині планують обстежити 43 тисячі 984 гектари на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова, пишуть «НикВести».

З початку року вже обстежили 5 тисяч 96 гектарів, з яких розмінували 2 тисячі 99 гектарів.

— Пріоритетним питанням у 2024 році залишається питання очищення сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. В державі є прийнятий план виконання заходів з обстеження і очищення саме земель сільськогосподарського призначення. Згідно з цим планом, протягом 2024 року в Миколаївській області заплановано обстеження та очищення 44 гектарів землі, — зазначила Олена Горбачова.

Зазначимо, що загалом від початку року в Україні розмінували 108 тисяч гектарів сільгоспземель. Темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

Нагадаємо, що станом на березень, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули.

Нещодавно «НикВести» опублікували матеріал про двох братів у Снігурівському районі.

Життя в умовах постійних ризиків: як проходить розмінування Снігурівщини

Також «НикВести» зібрали усю необхідну інформацію про види ВНП та правила поводження з ними у статті «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Пояснюємо».

Також можна подивитися наш репортаж про те, що знають жителі Миколаєва про мінну безпеку.